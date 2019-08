Ze kennen elkaar niet en wonen 70 kilometer van mekaar, toch stapt Marc (46) Dodentocht voor zieke Luca (5) Steenokkerzeelnaar wil 100 kilometer wandelen voor gezin uit Brecht Robby Dierickx

09 augustus 2019

11u27 1 Steenokkerzeel Hij kent Luca niet persoonlijk, maar toch staat Marc Marse uit Steenokkerzeel vrijdagavond ten voordele van de 5-jarige jongen uit Brecht aan de start van de Dodentocht. Via een oproep op sociale media kwam hij in contact met de ouders van de zieke Luca. Terwijl hij 100 kilometer wandelt, zamelt Marc geld in voor Luca. “We weten niet hoe we hem moeten bedanken”, aldus de ouders van de jongen.

Vijf jaar geleden verwelkomden Sven Beullens en Carry Van Camp uit het Antwerpse Brecht hun zoontje Luca. De jongen zag echter al op dertig weken het levenslicht en die vroeggeboorte bezorgde hem een hersenbloeding. Vijf jaar later draagt hij daar nog steeds de gevolgen van want hij lijdt aan cerebrale parese, een neurologische aandoening die de samenwerking tussen de spieren en het centraal zenuwstelsel bemoeilijkt. Gevolg? Luca moet naast intensieve kinesitherapie ook allerlei andere therapieën volgen. Maar die therapieën zijn in ons land niet erkend en worden dus ook niet terugbetaald. Daardoor lopen de kosten voor het gezin hoog op. “Om die kosten wat te drukken, hebben we al heel wat benefietdagen georganiseerd”, zegt mama Carry Van Camp. “Vorig jaar lieten ook zes mensen – voornamelijk familieleden – zich ten voordele van Luca sponsoren bij hun deelname aan de Dodentocht. Dit jaar deed ik eenzelfde oproep via Facebook in de hoop opnieuw steun te krijgen.”

Aangrijpende oproep

En die steun krijgt het gezin zeventig kilometer verderop van Marc Marse uit Steenokkerzeel. “Ik kende het gezin niet, maar zag de aangrijpende oproep op Facebook verschijnen”, klinkt het bij de 46-jarige Marc. “Aangezien ik al ingeschreven was voor de vijftigste editie van de Dodentocht en ik nog geen goed doel geselecteerd had, nam ik contact op met de ouders van Luca. Het verhaal van de jongen greep me enorm aan en dus was de keuze snel gemaakt dat ik de honderd kilometer voor hem zou afleggen. Ik hoop de Dodentocht voor de derde keer succesvol uit te kunnen wandelen. De voorbije jaren sponsorde ik al goede doelen rond dierenwelzijn en autisme met mijn deelname, nu gaat al het sponsorgeld naar Luca. Ik begrijp namelijk niet hoe het kan dat een zieke jongen in een land als België niet financieel gesteund wordt.”

Dankbaar

“Dat iemand die aan de andere kant van Vlaanderen woont ons zo wil steunen, is fantastisch en hadden we niet verwacht”, aldus een dolblije mama Carry Van Camp. “We zijn Marc dan ook enorm dankbaar dat hij dit voor ons en voor Luca wilt doen. Ook mijn man en zijn tante staan vrijdagavond in Bornem aan de start om de zorgen voor mijn zoontje te financieren. Het sponsorgeld is meer dan welgekomen, want onlangs nog besliste de Belgische regering dat het aantal terugbetaalde kinesessies teruggeschroefd wordt voor kinderen met een hersenverlamming. Dat zorgt op jaarbasis voor een meerkost van 5.000 euro, terwijl we nu al bijzonder veel moeten betalen voor alle andere niet-erkende therapieën.”

Wie Marc Marse vanaf vrijdagavond 21 uur wil volgen, kan surfen naar www.dodentocht.be en volgnummer 9140 ingeven.