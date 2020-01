Zaterdag vijftiende editie Perks Winterfeest Robby Dierickx

08 januari 2020

14u24 1

In de Kerkdreef in Perk vindt zaterdag de vijftiende editie van het Perks Winterfeest plaats. De organisatie ligt opnieuw in de handen van verschillende verenigingen van de Steenokkerzeelse deelgemeente. Zij bieden de aanwezigen net als de voorbije jaren verschillende hapjes en drankjes aan. Het evenement wordt opgeluisterd door optredens van lokaal muzikaal talent. Uiteraard wordt ook het traditionele kampvuur aangestoken. Het evenement start om 18 uur.