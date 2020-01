Zakasbakjes voortaan ook bij lokale handelaars te koop: “Op dag één al moeten bijbestellen” Robby Dierickx

16 januari 2020

09u54 18 Steenokkerzeel Afvalintercommunales Incovo en Interza verkopen voortaan ook via lokale handelaars zakasbakjes. Die werden tot voor kort alleen op evenementen uitgedeeld, waarna veel rokers vroegen of ze ook in de lokale winkels beschikbaar waren. Dat is vanaf nu dus het geval. Momenteel zijn de zakasbakjes wel nog alleen bij Dagbladhandel Sarah in Steenokkerzeel, bij Alpha in Meise en bij MBP in Wolvertem te koop.

Een jaar geleden startten Incovo en Interza met een actie rond achteloos achtergelaten peuken, die het straatbeeld ontsieren. Op evenementen werden zakasbakjes uitgedeeld. In die zakasbakjes kunnen rokers hun peuken steken. Op die manier wordt de grond niet vervuild door de peuken. Van rokers kregen Incovo en Interza steeds vaker de vraag of de zakasbakjes ook in lokale winkels te koop waren. De afvalintercommunales spelen hier nu op in en stellen vanaf dit jaar de zakasbakken beschikbaar voor handelszaken die deze willen verkopen. Daarmee zorgen Incovo en Interza voor een primeur in ons land. Het zijn de eerste afvalintercommunales die voor dit project een samenwerking met lokale handelaars aangaan. Door de aankoop in grote hoeveelheden kan de prijs scherp worden gehouden. De adviesprijs voor de verkoop van de zakasbakken is 2,5 euro.

Propere gemeente

Momenteel springen alleen Dagbladhandel Sarah in Steenokkerzeel, Alpha in Meise en MBP in Wolvertem mee op de kar. “Andere handelszaken met interesse om de zakasbakken te verkopen, kunnen met ons contact opnemen”, meldt Marijke Doms van Interza en Incovo. “Er is vraag naar vanuit de rokers, die op die manier hun steentje kunnen bijdragen tot een propere en plezante gemeente.”

Volgens Sarah Van Royen van Dagbladhandel Sarah is het een regelrecht succes. “De eerste dag gingen er meteen tientallen asbakjes de deur uit. Ik heb meteen een nieuwe bestelling moeten plaatsen.”

“Zoals in de voorbije tien jaar de hondenpoepzakjes helemaal ingeburgerd zijn geraakt, zo zal het waarschijnlijk ook lopen voor de zakasbakjes”, aldus nog Marijke Doms. “Je peuk op de grond of in het rioolputje gooien is nooit oké.”