Winterconcert Sint-Martinus ten voordele van Floordam Robby Dierickx

05 december 2019

13u36 0 Steenokkerzeel In de Sint-Martinuskerk van Melsbroek vindt nu zondag 8 december het jaarlijkse Winterconcert van Harmonie Sint-Martinus plaats.

Geïnteresseerden zijn welkom vanaf 14 uur. Het concert van Harmonie Sint-Martinus gaat een half uurtje later van start. De inkom voor het Winterconcert is opnieuw volledig gratis. De opbrengst gaat integraal naar woonzorgcentrum Floordam in Melsbroek.