Willy en Francine blazen vijftig huwelijkskaarsjes uit

28 mei 2019

Willy Janssens en Francine Deroover hebben onlangs hun gouden bruiloft op het gemeentehuis van Steenokkerzeel gevierd. Ze stapten op 29 mei 1969 in het huwelijksbootje. Nadien kregen ze één dochter en drie kleinkinderen.

Willy werkte jarenlang als ingenieur, terwijl zijn vrouw als bediende aan de slag was. Tegenwoordig zorgt ze regelmatig voor de kleinkinderen. Haar man werkt doodgraag in de tuin en brengt er dan ook heel wat tijd in door.