WiFi geïnstalleerd in open asielcentrum dus ook opnieuw internet in GC De Corren Robby Dierickx

28 mei 2019

12u40 5 Steenokkerzeel Goed nieuws voor wie de komende weken een evenement organiseert in gemeenschapscentrum De Corren in Steenokkerzeel. Het schepencollege heeft het draadloos internetnetwerk er opnieuw geactiveerd. Dat werd drie weken geleden uitgeschakeld omdat jongeren van het naburige open asielcentrum er voortdurend rond hingen om op internet te surfen.

De jongeren trokken naar het gemeenschapscentrum omdat ze in het open asielcentrum voor minderjarige vluchtelingen niet over een WiFi-netwerk beschikten. Op vraag van de gemeente Steenokkerzeel heeft de federale overheid er nu toch draadloos internet geïnstalleerd. Daarmee zouden de overlastproblemen aan De Corren verleden tijd moeten zijn. “En dus hebben we het draadloos internetnetwerk in het gemeenschapscentrum afgelopen vrijdag opnieuw geactiveerd”, zegt een tevreden Steenokkerzeesl burgemeester Kurt Ryon (Klaver/N-VA). “Wie er gebruik van wil maken, zal echter wel een code moeten aanvragen bij de zaalwachters.”