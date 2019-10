Werknemers FedEx strijdbaar na mogelijk collectief ontslag Robby Dierickx

10 oktober 2019

18u10 2 Steenokkerzeel De werknemers van FedEx reageerden donderdag aangeslagen tijdens een personeelsvergadering over de 39 naakte ontslagen die de directie van het koeriersbedrijf wil doorvoeren in Steenokkerzeel. Dat laten de vakbonden weten. “Het personeel wil zich niet naar de slachtbank laten leiden om de aandelenkoers te doen stijgen”, klinkt het.

Begin deze week maakte de directie van FedEx bekend dat er mogelijk 39 naakte ontslagen doorgevoerd zullen worden in de hoofdzetel in Steenokkerzeel. Het gaat om banen op de afdelingen financiën en human resources. Donderdag bleek tijdens een personeelsvergadering dat de werknemers zich niet zomaar willen laten doen. “Het personeel wil zich niet naar de slachtbank laten leiden om de aandelenkoers te doen stijgen”, stelt Olivier Van Camp van BBTK-SETCa. De vakbonden gaven eerder al aan dat de aangekondigde ontslagen niet zomaar aanvaard zullen worden en ze willen zoveel mogelijk jobs in België houden.

“Maar de schrik bestaat dat dit maar het topje van de ijsberg is en dat later nieuwe maatregelen zullen volgen”, vult Kris Vanden Bossche van ACV Plus aan. “Het is zeker niet ondenkbaar dat de zogeheten efficiëntie-oefening op middellange termijn wordt uitgebreid naar andere afdelingen, waar de rest van de bijna 1.300 werknemers werkt.”