Werknemer WZC Floordam test positief: dertigtal bewoners wachten op resultaat test Robby Dierickx

09 oktober 2020

17u26 0 Steenokkerzeel In woonzorgcentrum Floordam in Melsbroek heeft een werknemer donderdag positief getest op het coronavirus. Zowat dertig bewoners hebben ondertussen een coronatest afgelegd. De resultaten worden dit weekend of ten laatste maandag verwacht.

Van paniek is momenteel geen sprake in het rusthuis omdat de werknemer altijd een mondmasker droeg en de nodige afstand bewaard werd. Hoewel ze geen risicocontacten zijn, moesten de zowat dertig bewoners en de medewerkers van wooneenheden 73 en 75 wel een coronatest afleggen. Zodra het resultaat van die testen bekend is, zal de directie bepalen of en welke maatregelen er genomen moeten worden.