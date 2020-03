Wekelijkse zondagsmarkt blijft ondanks coronacrisis (deels) overeind: “Minder besmettingsgevaar dan in winkel” Robby Dierickx

25 maart 2020

11u16 0 Steenokkerzeel Terwijl in de meeste gemeenten de openbare markten geannuleerd worden als gevolg van het coronavirus blijft de zondagsmarkt in Steenokkerzeel wel overeind. Deels althans, want alleen voedingskramen zijn er toegestaan. Afgelopen zondag zakten 9 van de 43 marktkramers naar Steenokkerzeel af. Onder meer met dranghekken wordt de ‘social distancing’ er afgedwongen.

In onder meer Vilvoorde, Zaventem en Hoeilaart is er al zeker tot en met 5 april geen wekelijkse markt meer. Anders is het in Steenokkerzeel. Daar vindt de wekelijkse markt voorlopig wel nog gewoon plaats. Dat zal ook komende zondag opnieuw het geval zijn. De federale overheid had vorige week nog laten weten dat markten alleen mogen plaatsvinden indien ze onontbeerlijk voor de voedselbedeling zijn. “Mensen hebben nood aan eten, dus vind ik het noodzakelijk dat de markt overeind blijft”, zegt burgemeester Kurt Ryon (Klaver/N-VA). “Uiteraard zijn alleen kramen met voedsel toegestaan. Afgelopen weekend daagden 9 van de 43 marktkramers op. Het ging onder meer om kramen met groenten en fruit, vis, droge voeding en vlees.”

Social distancing

Volgens Ryon werd er voldoende afstand bewaard tussen de verschillende kramen. “Aangezien er minder marktkramers waren, konden we de kraampjes wat verder uit mekaar zetten. Voorts plaatsten we dranghekken zodat de social distancing tussen de bezoekers gegarandeerd kon worden. Per kraam mochten er slechts twee klanten – op anderhalve meter van mekaar – staan. Het lijkt me trouwens veiliger om eten op een markt te kopen dan in een supermarkt, waar 25 mensen de mandarijntjes aanraken alvorens iemand ze uiteindelijk koopt.”