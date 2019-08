Week lang hinder onder fly-over Brussels Airport door werken Robby Dierickx

12 augustus 2019

10u47 0 Steenokkerzeel Op maandag 19 augustus start een aannemer met de herstelling van de betonverharding op het kruispunt van de Haachtsesteenweg met de Luchthavenlaan in Melsbroek. Het verkeer zal tot en met zaterdag 24 augustus hinder ondervinden onder de fly-over naar Brussels Airport. Er zal 24 uur op 24 gewerkt worden.

De werken beginnen maandagavond om 20 uur op de Haachtsesteenweg richting Kampenhout. Daar wordt in de eerste nacht de betonplaat uitgebroken. Het verkeer wordt er omgeleid via de rotonde aan Brucargo. Nadien wordt er nieuwe beton gestort. Vanaf dinsdagochtend 6 uur kan het verkeer komende van Diegem richting Haacht rechtdoor over één rijstrook op de steenweg. Alle andere richtingen worden omgeleid via de rotonde aan Brucargo. Woensdagochtend gaat de Haachtsesteenweg opnieuw open voor het verkeer.

Aansluitend start de tweede fase onder de fly-over op de Luchthavenlaan ter hoogte van het kruispunt met de Haachtsesteenweg. Tijdens de duur van deze werkzaamheden, die tot zaterdag 24 augustus zullen duren, wordt alle verkeer richting Brucargo, Haacht en richting E19 Antwerpen/Mechelen omgeleid via de fly-over. De aannemer werkt met opzet 24 uur op 24 om de werken sneller af te kunnen ronden.