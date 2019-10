Wat doe je als je voor één dag burgemeester bent, maar er niets spannends op de agenda staat?

In een C130 kruipen, dan maar! Briek (14) ‘vervangt’ burgervader Kurt Ryon voor Youca-dag en schenkt loon aan goed doel Robby Dierickx

17 oktober 2019

17u57 0 Steenokkerzeel De 14-jarige Briek Vankeerberghen uit Steenokkerzeel mocht zich donderdag in het kader van de Youca-day – een dag waarop leerlingen aan het werk gaan en hun loon aan een goed doel schenken – voor één dag burgemeester van zijn gemeente noemen. Enig minpuntje: er stond net niets spannends op de agenda. Dus zorgde Kurt Ryon, de echte burgervader, ervoor dat zijn ‘pupil’ in een C130 mocht kruipen. “Indrukwekkend”, klonk het achteraf.

Meer dan 15.000 Brusselse en Vlaamse jongeren namen donderdag deel aan de Youca Action Day. Voor de veertiende keer kropen de leerlingen van de secundaire scholen in de huid van een werknemer of werkgever. Hun loon – 55 euro – wordt elk jaar geschonken aan een goed doel. Dit jaar werd voor het jongerenproject Trias in Guinee en enkele projecten in België gekozen. In Steenokkerzeel werden vijf jonge werkkrachten ingeschakeld. De meest opvallende job wist Briek Vankeerberghen (14), die zelf in Steenokkerzeel woont en school loopt in het atheneum van Keerbergen, te bemachtigen. De leerling van het vierde middelbaar kroop in de huid van burgemeester Kurt Ryon.

Ik vond het wat zinloos dat hij een hele dag naast mij aan mijn bureau zou zitten, dus trokken we samen naar de militaire luchthaven van Melsbroek, waar hij een rondleiding en een bezoekje aan een C130 cadeau kreeg Burgemeester Kurt Ryon

“Maar jammer genoeg deed hij dat net op een dag waarop ik geen al te spannende afspraken had”, aldus Ryon. “Ik vond het wat zinloos dat hij een hele dag naast mij aan mijn bureau zou zitten, dus trokken we samen naar de militaire luchthaven van Melsbroek, waar hij een rondleiding en een bezoekje aan een C130 cadeau kreeg.”

“Een heel indrukwekkende rondleiding”, vertelde de 14-jarige Briek achteraf. “Zo’n C130 bezoek je namelijk niet elke dag (lacht). Het was de tweede keer dat ik op de militaire luchthaven kwam, maar bij mijn eerste bezoek was ik nog heel jong. Ik heb het me met andere woorden niet beklaagd dat ik in de huid van de burgemeester kroop.” De jongeman stapte zelfs in het vliegtuig waarmee Koning Filip tot voor kort naar buitenlandse missies ging.

Pittige discussie

Daarnaast mocht Briek ook vijf wettelijke samenwoonsten voltrekken en mocht hij bepalen op welke nieuwe locaties de spandoeken voor verkeersveiligheid geplaatst moeten worden. Toch was het niet allemaal dolle pret voor Briek, want hij maakte ook de keerzijde van het burgemeesterschap mee. Zo was hij getuige van een pittige discussie tussen Ryon en een gezin dat voor de zoveelste keer om een verblijfsvergunning kwam smeken. “Of ik later burgemeester wil worden? Ik weet het niet”, is de jongeman eerlijk. “Het is een zeer boeiende functie, maar ik lijd aan ASS (Autisme Spectrum Stoornis, red.) waardoor ik moeilijkheden heb om in groep te functioneren. Als burgemeester lijkt me dat net een sterke vereiste. We zien wel wat ik later ga doen. Maar ik kan in ieder geval op een heel boeiende dag terugblikken.”