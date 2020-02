Wachtbekken Vogelzangvijver kleurt geel: Natuurpunt vermoedt dat bouw legerhangar de oorzaak is Robby Dierickx

24 februari 2020

16u25 0 Steenokkerzeel Wie dezer dagen langs de Vogelzangvijver in Melsbroek wandelt, zal ongetwijfeld merken dat het water in het wachtbekken een eigenaardig kleurtje heeft gekregen. Natuurpunt vermoedt dat de zanderige substantie, die het water een gele kleur geeft, afkomstig is van de voorbereidende werken voor de bouw van de vliegtuigloods van Defensie op Melsbroek.

Het is niet de eerste keer dat het water in het wachtbekken aan de Vogelzangvijver, die door haar historische vervuiling ook wel de ‘stinkvijver’ genoemd wordt, een eigenaardige kleur heeft. In het verleden zorgde het de-icingproduct waarmee de luchthaven in de wintermaanden het ijs van de vliegtuigen haalt er al voor dat het water groen kleurde. “In eerste instantie wordt dat water opgevangen door het ‘ballenbad’, een wachtbekken op de luchthaven”, zegt Daniël Poesmans van Natuurpunt MaViSt (Machelen-Vilvoorde-Steenokkerzeel). “Maar zodra dat vol is, volgt er een overslag en loopt het water naar het wachtbekken aan de Vogelzangvijver.”

Aankaarten tijdens overleg

Ondertussen heeft de luchthaven dat ‘ballenbad’ – een benaming die het wachtbekken kreeg dankzij de balletjes die op het oppervlak drijven om vogels weg te houden – een uitbreiding gekregen. “Die werken zouden ervoor moeten zorgen dat het wachtbekken aan de Vogelzangvijver van alle vuiligheid gespaard zou blijven, maar dat is duidelijk niet het geval”, gaat Poesmans verder. “Sinds de voorbereidende werken voor de bouw van de vliegtuighangars van Defensie gestart zijn, kleurt het water er immers geel. We hebben een zanderige substantie aangetroffen, dus vermoeden dat de vuiligheid van die werf afkomstig is. Tijdens het volgende overleg met Brussels Airport zullen we dit probleem dus opnieuw aankaarten.”