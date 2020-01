Vrouw leent rekening uit aan criminelen: werkstraf van 120 uur WHW

11u32 0 Steenokkerzeel Een vrouw uit Steenokkerzeel is veroordeeld tot een werkstraf van 120 uur omdat ze haar bankrekening ter beschikking van een criminele organisatie zou gesteld hebben. Zelf wees ze naar haar ex-echtgenoot als boosdoener maar daar wilde de rechter niets van horen.

Een man uit Vilvoorde merkte dat hij 3810 euro, die hij zou ontvangen na een erfenis, maar niet kreeg. Hierop diende hij klacht in. Onderzoek wees uit dat het geld was overgeschreven naar een vrouw uit Steenokkerzeel. Zij zou volgens het parket een schakel zijn in een grote bende oplichters, die facturen onderschepte en de rekeningnummers veranderde. Zelf ontkende ze vorige maand ter zitting elke betrokkenheid. “Zij is een slachtoffer”, aldus haar advocaat, “haar ex-man werkte bij Bpost en hij heeft zo die post kunnen onderscheppen. Die bankrekening stond officieel op haar naam maar haar ex maakte hiervan in de praktijk gebruik. Het is bij hem dat jullie moet zijn.”

De rechter geloofde dit verhaaltje niet maar besloot toch mild te blijven en enkel een werkstraf te geven. Eerder had het parket nog een effectieve celstraf van 15 maanden gevorderd.