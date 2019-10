Vrouw gewond naar ziekenhuis overgebracht na aanrijding met lijnbus SHVM JCV

01 oktober 2019

13u32 2 Steenokkerzeel Dinsdagmiddag omstreeks 11.30 uur zijn op de Haachtsesteenweg in Steenokkerzeel een auto en een bus gebotst. De MUG kwam onmiddellijk ter plaatse. Over de toestand van het slachtoffer is momenteel nog niets geweten.

De wagen van de vrouw die betrokken raakte in het ongeval werd zwaar beschadigd aan de linkerflank. Na het ongeval was het slachtoffer nog bij bewustzijn. De brandweer kwam ter plaatse om haar uit de wagen te helpen. Of de vrouw in levensgevaar is, is momenteel nog niet geweten.

Volgens de lokale politie raakte geen enkele passagier op de lijnbus gewond tijdens het ongeval. Ook zou het incident niet voor verkeershinder gezorgd hebben.

Onderzoek moet nu uitwijzen hoe de aanrijding precies gebeurde.