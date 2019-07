Vrouw (65) sterft na aanval door wespen in slaapkamer: “Haar kleinkinderen waren alles voor haar” JCV RDK

29 juli 2019

09u10 124 Steenokkerzeel De 65-jarige Anne Marie Verlinden uit Steenokkerzeel is vrijdagnacht in het ziekenhuis gestorven na een aanval door een zwerm wespen in haar eigen woning. Voor haar echtgenoot Dirk Schaekers is het al de tweede keer dat hij een vrouw verliest.

Anne Marie Verlinden was twee weken geleden aan het werk in haar woning in de wijk Zonnebos in Steenokkerzeel toen ze werd aangevallen door wespen. “Ze was thuis op een van de kleinkinderen aan het passen die wat ziek was en ze was ondertussen aan het strijken”, zegt haar man Dirk Schaekers. “Toen ze naar de slaapkamer ging om wat kleren weg te leggen, is ze aangevallen door een wespennest die op zolder zat. Die moet zich een weg door het vals plafond gebaand hebben. Op de spoeddienst zeiden ze dat ze minstens 20 à 25 keer werd gestoken. Ze hebben zelfs nog 5 wespen uit haar haar gehaald.”

Toen de MUG hier aankwam, had mijn vrouw al een hartaanval gekregen Dirk Schaekers

Anne Marie was nog slim geweest om de slaapkamerdeur af te sluiten met vochtige handdoeken. Daarna belde ze haar man. “Ik heb dan de hulpdiensten gebeld”, zegt Dirk Schaekers. “Die vroegen me of ze allergisch was aan wespensteken. Maar als je dat nog nooit hebt voorgehad, dan weet je dat niet. De mevrouw van de noodcentrale zei me dat ze anders geen ambulance zouden sturen. Uiteindelijk heeft de politie dan toch de MUG verwittigd. Toen die hier aankwam, had Anne Marie al een hartaanval gekregen. Ze hebben haar 16 minuten gereanimeerd en daarna afgevoerd, maar in het ziekenhuis heeft ze nog een hartstilstand gekregen. Sindsdien lag ze in coma. Afgelopen zaterdag is ze daar dan zachtjes vertrokken.”

Pas met pensioen

Pas sinds begin april was Anne Marie met pensioen. “Daar had ze heel hard naar uitgekeken", zegt Dirk Schaekers. “Ze had me vaak gezegd dat ik ook moest stoppen. Ik ben immers tien jaar ouder. Maar ja, zie nu.” Voor de dertien kleinkinderen van het koppel is het verlies van hun grootmoeder eveneens een zware klap. “Anne Marie leefde voor haar kinderen en haar kleinkinderen”, zegt Dirk Schaekers. “De kleintjes kwamen hier heel vaak en die zijn hier altijd graag. We gingen ook vaak mee naar de voetbaltrainingen bijvoorbeeld. Ze heeft ook in de raad van bestuur van het Olivaint Genootschap van België gezeten. Daar begeleidde ze jongeren en bereidde ze hen voor als ze voor een publiek moesten spreken.”

Het was onze huwelijksverjaardag op de dag dat Anne Marie werd gestoken Dirk Schaekers

Voor Dirk Schaekers is het al de tweede keer dat hij een vrouw verliest. “Het was onze huwelijksverjaardag op de dag dat Anne Marie werd gestoken”, zegt hij. “Mijn eerste vrouw is in 1979 gestorven aan een hersentrombose. Toen had ik al drie dochters. Samen met Anne Marie had ik nog een zoon, maar zij heeft mijn dochters altijd heel goed opgevangen. Wij waren een hecht gezin. Dat is volgens mij haar grootste verdienste: dat zij de kinderen altijd heel goed verzorgd heeft en dat die allemaal goed terecht zijn gekomen.”

De begrafenis van Anne Marie Verlinden vindt plaats op zaterdag 3 augustus om 10 uur in de Sint-Cornelius en Sint-Catharinakerk in Diegem.