Vos dringt ren binnen en doodt twaalf kippen: “We kunnen ze toch niet elke avond ophokken?” Robby Dierickx

05 juni 2019

12u49 1 Steenokkerzeel Een vos heeft afgelopen weekend maar liefst twaalf kippen gedood in een ren achter een woning langs de Vilvoordsesteenweg in Perk. Riet Coppens en haar man blijven daardoor met slechts twee kippen en één haan achter. “Dertig jaar lang bleven we hiervan gespaard, maar nu sloeg een vos wel bijzonder hard toe.”

Al dertig jaar hebben Riet en haar man kippen. In tegenstelling tot verschillende buren kregen ze al die jaren nooit een vos over de vloer. Tot afgelopen weekend. “Zondagochtend ontdekten we plots dat twaalf kippen dood in hun ren lagen”, vertelt Riet Coppens. “Twee andere kippenen een haan hebben de aanval op miraculeuze wijze overleefd. Hoe de vos de ren binnen kon dringen, is ons een raadsel. De omheining is maar liefst anderhalve meter hoog. Er zit nu niets anders op dan nieuwe kippen te kopen.”

Het koppel bekijkt ook nog hoe ze de kippen en de haan beter kunnen beveiligen. “Misschien moeten we ze maar elke avond ophokken”, aldus nog Riet. “Met twee kippen en een haan is dat nog te doen, maar zodra we opnieuw meerdere kippen hebben, is dat haast onmogelijk. Het zal dus elke ochtend bang afwachten zijn dat de diertjes de nacht overleefd hebben. Ik vrees echter dat het niet bij deze ene keer zal blijven. De vos zal zijn weg naar onze ren nu wel kennen…”

Ook in Grimbergen richtte een vos zondagochtend een ravage aan. Daar sneuvelden zes kippen.