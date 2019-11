Voorstelling meerjarenplan uitzonderlijk pas in 2020 door verschillende tegenslagen Robby Dierickx

22 november 2019

15u14 0 Steenokkerzeel Het schepencollege van Steenokkerzeel trekt pas in januari met het meerjarenplan naar de gemeenteraad. Normaal gebeurt dit in december, maar door een reeks tegenslagen vraagt het schepencollege een maand extra tijd. Dit heeft volgens burgemeester Kurt Ryon geen invloed op de werking van de gemeente.

Het was tijdens de gemeenteraad van afgelopen donderdag dat de meerderheid bekend maakte dat het meerjarenplan niet volgende maand maar pas in januari voorgesteld zal worden. Daar zijn volgens het schepencollege meerdere redenen voor. Zo haalt de meerderheid het hoge aantal grote projecten dat afgelopen jaar gerealiseerd moest worden aan. Daarnaast bleek bij de opmaak van het meerjarenplan 2020-2025 dat er meer tijd dan verwacht nodig was bij de invoer van de gegevens in de nieuwe financiële software. Bovendien is de migratie naar die nieuwe software door de leverancier pas rond half oktober afgerond, wat maakt dat de financiële dienst ook pas sinds dan volop kon werken in de software zelf. Maar door een connectieprobleem met de nieuwe planningsapplicatie kon dan weer geen enkel rapport met cijfers aangemaakt worden. Die problemen zijn pas sinds deze week opgelost.

Murphy

“En alsof Murphy ermee te maken heeft, is de financiële directeur plots uitgevallen door een medisch probleem, waardoor de planning ook niet optimaal gevolgd kon worden”, zegt burgemeester Kurt Ryon (Klaver/N-VA). “Door die opeenstapeling van problemen hebben we beslist om pas in januari met de nieuwe meerjarenplanning naar de gemeenteraad te gaan. Dit heeft geen impact op de uitgaven in januari, vermits het laatste meerjarenbudget is goedgekeurd tot en met 2020 en de te betalen facturen in januari vooral dateren van dit jaar. We vinden het ook logisch dat we de plannen en budgetten pas presenteren met de volledige info.”