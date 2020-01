Voormalige bibliotheek tegen vlakte om omgeving gemeenteschool Tilia veiliger te maken Robby Dierickx

27 januari 2020

13u56 1 Steenokkerzeel In de Sellaerstraat in Melsbroek is een aannemer maandag begonnen met de afbraak van de voormalige bibliotheek naast gemeenteschool Tilia. De oude bib moet verdwijnen om de omgeving van de school veiliger te maken.

“Er zijn al jaren plannen om de omgeving van gemeenteschool Tilia aan te pakken en die werken starten begin april”, legt schepen van Openbare Werken Wim Mombaerts (Klaver/N-VA) uit. “Ter voorbereiding is een aannemer nu begonnen met de afbraak van het gebouw waarin de bibliotheek van Melsbroek jarenlang onderdak had. We zijn tevreden dat die werken nu eindelijk kunnen aanvangen. Tegen de start van het nieuwe schooljaar hopen we dat alle werken afgerond zijn. Er komt onder meer een autovrij pleintje in de Sellaerstraat, er wordt een nieuw wegdek aangelegd en de afsluiting van de Thenaertsstraat zal alles veiliger maken.”

De afbraak van de bibliotheek zou ongeveer een week in beslag nemen. Tijdens de werken kunnen de parkeerplaatsen aan de ingang van de school langs de Thenaertsstraat niet gebruikt worden.