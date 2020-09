Voor het eerst sinds corona-uitbraak opnieuw kermis in Perk Robby Dierickx

04 september 2020

12u05 1 Steenokkerzeel Goed nieuws voor de kinderen van groot-Steenokkerzeel en omstreken, want dit weekend staan enkele kermiskramen opgesteld aan de kerk van Perk. De gemeente Steenokkerzeel zette het licht voor de kermis deze week op groen. Uiteraard verloopt alles er volgens strenge coronaregels.

“De Nationale Veiligheidsraad laat kermissen onder bepaalde voorwaarden opnieuw toe en daarom vonden we het opportuun om kermiskramers de kans te geven hier hun ‘tenten’ op te slaan”, zegt Steenokkerzeels burgemeester Kurt Ryon (Klaver/N-VA). “Natuurlijk hebben we met de uitbaters afspraken gemaakt om de kermis op een coronaveilige manier te organiseren. Zo is het dragen van een mondmasker verplicht voor alle standhouders en bezoekers vanaf 12 jaar, zullen de toestellen ontsmet worden na elk gebruik en is er alcoholgel voorzien. De consumptie van voedsel is toegestaan, maar het verbruik moet gebeuren volgens de regels die in de horeca gelden.”

Lunapark

Philippe Claus, uitbater van lunapark Las Vegas, is opgelucht dat er opnieuw kermissen georganiseerd worden. “Ik wil de gemeente Steenokkerzeel bedanken, want de voorbije maanden waren bijzonder lastig”, klinkt het. “We zijn tevreden dat we de kindjes weer gelukkig kunnen maken. Uiteraard zijn de coronaregels belangrijk. Zelf zal ik mijn lunapark afsluiten indien het maximaal aantal toegestane bezoekers aanwezig is. Zodra klanten het lunapark verlaten, zullen er opnieuw andere mensen toegestaan worden.”

De kermis in Perk opent op zaterdag van 15 tot 23 uur, op zondag van 14 tot 22 uur en op maandag van 15.30 tot 21 uur.