Volwassenen met beperking wonen zelfstandig samen in De Windroos Robby Dierickx

17 september 2020

14u15 2 Steenokkerzeel In de Van Frachenlaan in het centrum van Steenokkerzeel is recent het startschot gegeven van het project begeleid wonen ‘De Windroos’. Daar kunnen vier volwassenen met een lichte mentale en/of fysieke beperking zelfstandig wonen.

Bij de uitbouw van het project De Windroos werd bewust gekozen om de woning kleinschalig te houden zodat het huiselijke en het gezellige des te meer naar voren komt. “Momenteel hebben we al twee bewoners in De Windroos”, zegt schepen van welzijn Liesbeth Degrève (Klaver/N-VA). “Zij kunnen er rekenen op de nodige ondersteuning. Zo hebben de bewoners een ‘goede bovenbuur’ die ‘s avonds en ’s nachts steeds aanwezig is. Ook de gezinszorg komt dagelijks langs om te helpen waar nodig. In De Windroos wordt het groepsgebeuren en het samenleven sterk benadrukt, zo wordt er bijvoorbeeld samen gekookt en onderhouden de bewoners samen de woning.”

Voor het project zijn momenteel nog twee plaatsen vrij voor kandidaat-bewoners uit groot-Steenokkerzeel. Wie meer informatie wil, kan contact opnemen met de gemeente via info@steenokkerzeel.be of telefonisch op het nummer 02/758.01.78.