Voetbalvelden voortaan besproeid met regenwater Robby Dierickx

12 maart 2020

16u22 0 Steenokkerzeel De gemeente Steenokkerzeel plaatst deze week waterputten bij voetbalclubs FC Perk en FC Melsbroek. Bij KSVO Steenokkerzeel wordt de grondwaterput mee voorzien in de vernieuwing van site Den Dam. Voortaan zullen de velden dus besproeid worden met regen- en grondwater. Ook de toiletten worden op de putten aangesloten.

“Het voorzien van grondwaterputten voor de clubs is een win-win situatie” zegt schepen van Sport Geert Laureys (Klaver/N-VA). “ Het watergebruik voor toiletten of het besproeien van het veld kan nu ook via dit systeem, omdat we regen- en grondwater recupereren en dus niet alles uit de kraan moet komen. Dit zal ook een financieel voordeel opleveren voor de voetbalclubs.”

De werken op de sites van FC Perk en FC Melsbroek worden deze week uitgevoerd. De regenwaterput in Steenokkerzeel wordt geplaatst zodra de werken voor de metamorfose van de site Den Dam aangevat worden.