Vijftig bestuurders krijgen boete van 116 euro voor gsm-gebruik achter het stuur Robby Dierickx

16 januari 2020

15u27 2 Steenokkerzeel Bij een verkeersactie asociaal rijgedrag/gsm/gordel heeft politiezone KASTZE donderdagvoormiddag maar liefst vijftig bestuurders beboet omdat ze de gsm gebruikten achter het stuur. Ze kregen elk een boete van 116 euro. Daarnaast werden nog enkele andere overtredingen vastgesteld.

De controles vonden plaats op de Haachtsesteenweg tussen Kampenhout en Steenokkerzeel, en ter hoogte van Kampenhout-Sas. Er werd vooral gecontroleerd op afleiding achter het stuur, gordeldracht, asociaal rijgedrag en misbruik van de busstrook of de bijzonder overrijdbare bedding. In totaal werden 73 inbreuken vastgesteld. 50 daarvan betroffen het gebruik van de gsm achter het stuur. De overtreders kregen een onmiddellijke inning van 116 euro. Daarnaast werden drie boetes van 174 euro uitgedeeld aan bestuurders die geen voorrang verleenden aan voetgangers ter hoogte van een oversteekplaats. Voorts waren er nog overtredingen voor andere afleidingen dan de gsm zoals het lezen van een krant achter het stuur, het niet dragen van de gordel, een overtreding bij de inschrijving van het voertuig, vijf overtredingen wegens misbruik van de busstroken, twee voor het negeren van het verbodsbord om een straat in te slaan en drie voor het niet kunnen voorleggen van een geldig keuringsbewijs.

Tot slot moest de bestuurder van een lichte vrachtauto een boete van 800 euro betalen nadat bij de weging op de weegbrug in Machelen bleek dat de wagen overladen was.