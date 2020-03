Vijftien bewoners woonzorgcentrum Floordam in quarantaine nadat één van hen positief test op corona Robby Dierickx

20 maart 2020

16u59 0 Steenokkerzeel In Melsbroek zitten vijftien bewoners van een leefgroep in woonzorgcentrum Floordam in quarantaine nadat een bewoner vanochtend positief testte op het coronavirus. Ook voor het personeel worden extra maatregelen genomen.

“De betrokken bewoner had woensdag koorts en moest hoesten”, legt directeur Patrick Meers uit. “We hebben meteen een coronatest laten uitvoeren en vanochtend (vrijdag, red.) bleek die test positief. Dat betekent dat de bewoner, die momenteel lichte symptomen vertoont en niet naar het ziekenhuis moet, en de veertien medebewoners van de betrokken leefgroep in quarantaine moeten. Concreet moeten ze veertien dagen lang op hun kamer blijven. De medebewoners zullen pas getest worden indien ze symptomen vertonen. De mensen die in de andere leefgroepen wonen, moeten niet in quarantaine aangezien ze niet in contact kwamen met de besmette persoon.”

Beperkt beschermingsmateriaal

Het woonzorgcentrum nam ook meteen de nodige maatregelen voor het personeel. “De werknemers dragen mondmaskers, een beschermende schort en een spatbril”, aldus nog Meers. “We hopen wel dat we binnenkort snel een nieuwe lading beschermingsmateriaal krijgen, want onze voorraad is heel beperkt.”

Hoe de bewoner de besmetting opgelopen heeft, is niet duidelijk. “Sinds vorige week vrijdag is alle bezoek hier verboden. De kans bestaat dus dat de bewoner nog voor dat bezoekersverbod besmet werd, aangezien de incubatietijd tot veertien dagen kan oplopen.”