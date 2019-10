Vijfde- en zesdejaars leren hoe ze opa en oma moeten reanimeren: “Kind speelt al belangrijke rol bij reanimatie” Robby Dierickx

18 oktober 2019

15u32 0 Steenokkerzeel In basisschool Ter Ham is de gemeente Steenokkerzeel vrijdagmiddag gestart met een lessenreeks Reanimatie voor leerlingen van de derde graad. Later dit schooljaar komen ook de vijfde- en zesdejaars van de drie andere Steenokkerzeelse scholen aan bod. “Het is belangrijk dat kinderen al op jonge leeftijd weten hoe ze in een noodsituatie moeten reanimeren”, zeggen initiatiefnemers Liesbeth Degrève en Ingrid Develter.

Elke dag krijgen bijna dertig Belgen een hartstilstand. En toch weet slechts dertig procent van de omstaanders hoe men in zo’n geval moet reageren, laat staan reanimeren. In vergelijking met Nederland en de Scandinavische landen scoren we een pak slechter, want daar ligt het percentage boven de 60. Om dat percentage in ons land wat op te krikken, is men in Steenokkerzeel gestart met reanimatielessen in de vier scholen. De primeur was vrijdagmiddag voor Vrije Basisschool Ter Ham.

“Leerlingen van het vijfde en zesde leerjaar kunnen immers al een cruciale rol spelen bij het reanimeren”, zegt verpleegkundige en schepen van Welzijn Liesbeth Degrève (Klaver/N-VA). Zij geeft de lessen samen met Ingrid Develter, voorzitter van de Welzijnsraad van Steenokkerzeel. “De kinderen hebben op die leeftijd al voldoende kracht om een reanimatie uit te voeren. Bovendien is het een leeftijdsgroep die regelmatig bij grootouders – toch wel een hogere risicogroep wat hartaanvallen betreft – verblijft. Tot slot kunnen kinderen in noodsituaties vaak rationeler denken dan volwassenen. Een volwassene reageert in dergelijke gevallen namelijk vaak heel emotioneel.”

Na wat theorie mochten de vijfde- en zesdejaars van Ter Ham vrijdagmiddag zelf aan de slag. Ze leerden de reanimatietechnieken op een reanimatiepop en mochten ook met een hartdefibrillator werken. “Ik vond het een zeer interessante les”, liet de 10-jarige Alexi meteen weten. “Ik heb al eens een reanimatie van dichtbij meegemaakt, dus weet hoe belangrijk het is.”

Voor Batin (10) was het ook geen eerste kennismaking met de reanimatietechnieken. “Mijn papa is namelijk chirurg en heeft al meermaals benadrukt hoe belangrijk reanimatie is. Het is dan ook een goed idee van de gemeente om met deze lessen in de derde graad te starten.”

Eindtermen

Volgende week woensdag vindt eenzelfde reanimatieles voor de derde graad van de Sint-Cajetanusschool in Perk plaats. In het voorjaar zijn ook gemeentescholen Piramide en Tilia aan de beurt. “De lessen zullen elk jaar herhaald worden”, aldus nog schepen Degrève. “Dit schooljaar krijgt de hele derde graad de volledige les, maar vanaf volgend schooljaar is dat alleen voor de vijfdejaars het geval. De zesdejaars zullen dan weer een herhalingsles krijgen. Op die manier worden ze nog eens herinnerd aan de juiste technieken. We hopen dat deze EHBO-lessen aan de eindtermen van het lager onderwijs toegevoegd worden. Want eigenlijk zouden de vijfde- en zesdejaars van alle Belgische scholen de technieken onder de knie moeten krijgen.”

Na de lessen ontvangen de leerlingen van de Steenokkerzeelse scholen nog een steekkaartje dat als hulpmiddel en geheugensteun moet dienen wanneer ze echt moeten reanimeren.