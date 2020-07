Vijf inwoners besmet, maar Steenokkerzeel kleurt plots heel rood op coronakaart

Steenokkerzeel

Slechts vijf van de ruim 12.000 inwoners van Steenokkerzeel legden de voorbije zeven dagen een positieve coronatest af. Daarmee is de gemeente de slechtste leerling van de hele coronaklas in de Brusselse noordrand. De tool van Sciensano zet het aantal besmettingen per gemeente immers om naar 100.000 inwoners en dan scoort Steenokkerzeel met 41 besmettingen slecht. Ook twee andere gemeenten in onze regio kleuren rood