Vier F16’s zorgen even voor ongerustheid in regio: fly-over in kader van samenwerking skeyes en Defensie Robby Dierickx

02 december 2019

12u30 6 Steenokkerzeel Vier straaljagers van Defensie hebben kort voor de middag even voor wat ongerustheid gezorgd in onze regio. Op sociale media meldden inwoners van zowel Zemst, Steenokkerzeel, Tervuren als Zaventem dat er enkele F16’s boven de gemeenten vlogen. Uiteindelijk bleek het om een fly-over in het kader van een persmoment van Defensie en skeyes te gaan.

De luchtverkeersleiders van Defensie hebben maandag hun intrek in de gebouwen van skeyes in Steenokkerzeel genomen. Voortaan zullen ze samen het luchtruim beheren. De synergie tussen skeyes en Defensie stond ingeschreven in het regeerakkoord. Een efficiënter gebruik van het luchtruim komt alle gebruikers ervan ten goede. “Door het toenemende luchtverkeer is luchtruim een schaars goed geworden waar iedereen zoveel mogelijk gebruik van wil maken”, meldt de luchtverkeersleiding in een persbericht. “Skeyes – en Defensie – willen zoveel mogelijk aan de groeiende vraag tegemoet komen maar hun belangrijkste bezorgdheid blijft altijd om de veiligheid van alle luchtverkeer te verzekeren. Deze samenwerking biedt ook op dat vlak bijkomende garanties.”

“Onze technische, operationele en administratieve diensten hebben enorme inspanningen geleverd om ervoor te zorgen dat we onze militaire collega’s vandaag kunnen verwelkomen in Steenokkerzeel”, zegt Johan Decuyper, ceo van skeyes. “En dat bovendien zonder enige impact op de operationele luchtverkeersleiding gedurende het hele proces.”

Vruchten plukken

“Andere landen zoals Nederland, Duitsland en Denemarken hebben een gelijkaardige synergie tussen militaire en civiele luchtverkeersleiding”, vult Generaal-Majoor Frederik Vansina aan. “Ook wij zullen nu dus de vruchten plukken van zo’n samenwerking. Daardoor staan we weer sterker in een internationale context, waarin we onze militaire engagementen willen nakomen.”

Naar aanleiding van de aankondiging van de samenwerking stuurde Defensie rond 11.30 uur vier F16’s de lucht in. De straaljagers vlogen onder meer boven groot-Zemst, Steenokkerzeel, Tervuren en groot-Zaventem. Dat zorgde even voor ongerustheid op sociale media. Onnodig dus, want het ging om een fly-over in het kader van de samenwerking tussen skeyes en Defensie.