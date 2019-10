Verpleger ontsnapt aan celstraf van 12 maanden nadat hij vriendin cocaïne toediende WHW

14 oktober 2019

16u35 0 Steenokkerzeel Een dertiger uit Steenokkerzeel is vrijgesproken voor het toedienen van cocaïne aan zijn vriendin. Eerder had het parket een effectieve celstraf van 12 maanden gevorderd. Zijn vriendin was onwel geworden door een cocktail van cocaïne, alcohol en kalmeermiddelen. “Die laatste zijn wellicht de oorzaak geweest, en niet het toedienen van de cocaïne”, aldus de rechter.

De man en zijn vriendin beleefden in de nacht van 26 op 27 december 2017 een stevige nacht. Niet alleen vloeide de alcohol rijkelijk, maar er werd ook geëxperimenteerd met cocaïne. De man, die werkte als zelfstandig verpleger, spoot haar een kleine hoeveelheid cocaïne in ‘om een nog beter effect te verkrijgen’. De ochtend erna ging de man op pad bij patiënten. Zijn vriendin voelde zich toen nog kiplekker en vergezelde hem. Nadat hij haar thuis afzette nam de vrouw, die indertijd door een moeilijke periode ging, nog ettelijke kalmeermiddelen in. Even later verloor ze het bewustzijn en werd ze in kritieke toestand naar het ziekenhuis overgebracht. Uiteindelijk hield ze geen blijvende letsels over.

Cocktail

In haar bloed werden restanten van cocaïne, alcohol en kalmeermiddelen aangetroffen. Haar vriend had meteen opgebiecht dat hij haar de nacht ervoor cocaïne had ingespoten. Dit kwam hem duur te staan want het parket Halle-Vilvoorde vervolgde hem voor het toedienen van stoffen die de gezondheid konden schaden. Ter zitting vorderde het parket een effectieve celstraf van 12 maanden. “Dit had veel erger kunnen aflopen”, klonk het.

Geen oorzakelijk verband

De rechtbank sprak hem op vraag van de verdediging vrij. “Toxicologisch onderzoek heeft uitgewezen dat het niet vaststaat dat de cocaïne haar in die toestand gebracht heeft. Pas na de inname van een hele strip kalmeermiddelen is het trouwens misgelopen. Het is niet omdat beklaagde die kalmeermiddelen in huis had en hij misschien wel wist dat ze die op eigen houtje zou kunnen innemen dat hij hiervoor strafrechtelijk verantwoordelijk is”, oordeelde de rechtbank.

Zijn advocaat Boris Reynaerts is zeer tevreden met de uitspraak. “De rechter heeft terecht geoordeeld dat er geen oorzakelijk verband was tussen het toedienen van de cocaïne en haar medische toestand de dag erna.”

De kans bestaat wel nog dat het parket nog in beroep gaat.