Vernieuwing Sint-Cajetanusschool op schema: bijgebouw klooster tegen vlakte en nieuwbouw bijna klaar Robby Dierickx

30 juli 2019

13u19 15 Steenokkerzeel De noodgedwongen vernieuwing van de Sint-Cajetanusschool in Perk zit op schema. Zo is de nieuwbouw bijna klaar en is men inmiddels gestart met de afbraak van een bijgebouw van het klooster.

In april vorig jaar startte de aannemer met de bouw van de nieuwbouw van de Sint-Cajetanusschool langs de Tervuursesteenweg in Perk. De vernieuwing van de school was broodnodig om een sluiting te vermijden. Tijdens een inspectie van het huidige kloostergebouw doken namelijk veel mankementen op, waardoor de inspectie liet weten dat de school dicht moest indien er niet snel gestart zou worden met de werken. De inrichtende macht KOPS (katholiek onderwijs voor Perk en Steenokkerzeel) en de gemeente Steenokkerzeel bereikten een akkoord en staan samen in voor de vernieuwing. Zo bouwt de gemeente een nieuw gebouw achter het klooster, terwijl dat laatste gebouw op kosten van het KOPS gerenoveerd wordt.

“De nieuwbouw is ondertussen bijna klaar”, zegt burgemeester Kurt Ryon (Klaver/N-VA). “Op de eerste schooldag verhuizen de leerlingen naar het nieuwe gebouw. Nadien wordt het kloostergebouw gerenoveerd. Inmiddels is men wel al gestart met de afbraak van een bijgebouw naast het klooster. In dat gebouw hadden twee klassen onderdak, maar het zal niet heropgebouwd worden.”

Eind vorig jaar werd het Kantschooltje, waarin de sanitaire ruimten en twee lokalen voor de zorg onderdak hebben, al opgeleverd.