Vergeet frieten en hamburgers: op Paradise City eet je knolselderijshoarma in ‘Restaurant van de toekomst’ Robby Dierickx

20 juni 2019

14u56 0 Steenokkerzeel Een bourguignon sans boeuf, knolselderijshoarma of desembrood van aardappelschillen: echt typisch festivaleten is het misschien niet, maar op Paradise City in Perk kunnen festivalgangers er van 5 tot en met 7 juli hun maag wel mee vullen. Het festival strikt namelijk Brasserie 2050, het restaurant van de toekomst.

Van vrijdag 5 tot en met zondag 7 juli wordt het kasteeldomein Ribaucourt in Perk opnieuw omgetoverd tot een grote festivalweide. Dan vindt namelijk de vijfde editie van Paradise City plaats. Zowat 30.000 festivalgangers zullen er kunnen genieten van onder meer 2 Many Dj’s, Tessa Dixon, Mind Against en Nico Morano. Maar behalve op een sterke line-up zetten organisatoren Dimitri Verschueren en Gilles De Decker ook in op duurzame voeding. Daarom kiezen ze dit jaar voor Brasserie 2050, het restaurant van de toekomst.

Voedselvraagstuk

Op de kaart van Brasserie 2050 staan gerechten als bourguignon sans boeuf, shoarma gemaakt van knolselderij, een hybride steak tartaar en desembrood gemaakt van aardappelschillen. Ieder gerecht is gekoppeld aan een voedselvraagstuk, zoals biodiversiteit of verziltende landbouwgronden. Met de keuze voor Brasserie 2050 willen Dimitri Verschueren en Gilles De Decker niet alleen de smaakpapillen van de festivalgangers prikkelen, maar willen ze hen ook tot nadenken aanzetten. “Toen ik over het restaurant van de toekomst hoorde, was mijn interesse onmiddellijk gewekt”, vertelt Dimitri Verschueren. “Een brasserie die het wereldvoedselvraagstuk serveert op een licht verteerbare manier en dat aan de hand van eerlijke en heerlijke gerechten met elk hun eigen verhaal of dilemma. Dat sluit perfect aan bij waar wij als festival voor staan.”

Nederland

Brasserie 2050 werd vorig jaar in Nederland ontwikkeld door Rabobank, MOJO, The Food Line-up en de coöperatieve bank Overtreders W. “Rond 2050 zijn we met tien miljard mensen op de wereld en om de wereldbevolkingsgroei bij te benen, moet de voedselproductie met zo’n zestig procent omhoog en de ecologische impact ervan met vijftig procent omlaag”, zegt Tom van Kuyk van Rabobank. “Het is noodzakelijk dat we anders gaan eten, verbouwen én produceren. Met Brasserie 2050 laten we een breed publiek zien - maar vooral proeven - hoe dat kan.”

Chef Gilbert Kolff is verantwoordelijk voor het menu en gaat met algemeen food-curator van Paradise City Seppe Nobels op zoek naar lokale boeren die willen meewerken om het menu aan te passen aan de Belgische markt. De gerechten zullen duurzaam en circulair zijn, net als de brasserie zelf. Het gebouw is namelijk volledig demontabel en herbruikbaar. Bovendien is het voorzien van verticale landbouw, zijn de tafels gemaakt van gerecycleerd plastic en wordt het GFT-afval gecomposteerd. Om de CO2-impact te verminderen wordt vooral met lokale producten en producenten gewerkt waardoor de keten bovendien korter en transparanter wordt.