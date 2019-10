Verdachten van wanpraktijken bij luchtpolitie vrijuit JCV WHW

11u07 0 Steenokkerzeel De drie agenten die verdacht werden van een reeks wanpraktijken bij de Dienst Luchtsteun van de Federale Politie gaan vrijuit. Zij werden onder meer beschuldigd van het vervalsen van documenten voor de aankoop van een vluchtsimulator en voor het verduisteren van een persoonlijk dossier van een collega.

De feiten dateerden al van een hele tijd geleden. In het dossier dat het parket naar voren bracht, ging het over voornamelijk losse incidenten. Bij het begin van het onderzoek was er nog sprake van grootschalige fraude, maar dat kon het onderzoek niet hard maken.

Zo zou hoofdcommissaris Herman P., het toenmalige diensthoofd, in 2005 de aankoop van een vluchtsimulator goedgekeurd hebben, hoewel al sinds 2003 duidelijk was dat het toestel niet naar behoren functioneerde. Samen met een ondergeschikte zou hij ook een collega buiten gepest hebben en die zijn dossier hebben verduisterd.

Een andere beklaagde, Etienne V. P., zou ervoor gezorgd hebben dat hij na zijn pensioen aan de slag kon blijven bij de dienst. Dat gebeurde via jaarlijkse freelance-contracten, om zo een openbare aanbesteding te vermijden.

In een derde geval zou een testpiloot vluchten met de helikopters van de dienst dubbel gefactureerd hebben. Hij werkte tegelijkertijd ook voor de privéfirma die de helikopters van de dienst onderhield.

Onvoldoende bewijs

In de zaak waren gevangenisstraffen van 6 tot 18 maanden gevorderd. “De rechtbank achtte de voornaamste feiten echter niet bewezen”, zegt meester Carine Flamend. “We zijn dan ook zeer gelukkig dat onze cliënten de vrijspraak krijgen. Zowel voor de belaging als voor de zaak met de simulator en de testvluchten zag de rechtbank onvoldoende bewijs. Voor de facturatie erkende de rechter dat misschien niet alles volgens het boekje was verlopen, maar dat er nergens sprake was van kwaad opzet.”

De laatste onderzoeken in het dossier dateerden al van 2011 en dus oordeelde de rechtbank dat voor een aantal kleinere feiten de verjaringstermijn van vijf jaar ruimschoots overschreden was.