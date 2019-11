Verbouwingswerken Chirolokaal slepen al 2 jaar aan: “Maar we werken enkel met vrijwilligers” Jeugdbeweging krijgt hulp van Open Vld’ers, die elke zaterdag de handen uit de mouwen halen Robby Dierickx

08 november 2019

10u35 1 Steenokkerzeel Twee jaar nadat enkele oude lokalen van Chiro Hamburgers Steenokkerzeel afgebroken werden, zijn de nieuwe lokalen van de jeugdbeweging nog niet klaar. Een gevolg van het feit dat het gebouw alleen door vrijwilligers – vooral Open Vld’ers – gebouwd wordt. “Wanneer alles klaar zal zijn weten we niet, maar we zijn de vrijwilligers wel enorm dankbaar”, zegt hoofdleidster Kim Verspecht.

Eind oktober 2017 sloegen enkele Open Vld’ers – toen nog een meerderheidspartij, maar sinds begin dit jaar in de oppositie – en leden van Chiro Hamburgers Steenokkerzeel de handen in mekaar om nieuwe lokalen te bouwen. Die samenwerking kwam er omdat de gemeente volgens Open Vld en de Chiro te weinig subsidies gaf voor de komst van een nieuw gebouw. Reden daarvoor is dat de lokalen niet op gemeentegrond staan. Ondertussen zijn we twee jaar verder, maar is de nieuwbouw nog niet klaar.

“Het is een werk van lange adem omdat we steeds op dezelfde vrijwilligers moeten rekenen”, zegt hoofdleidster Kim Verspecht. “Ze werken zich nagenoeg elke zaterdag in het zweet, waar we hen hele dankbaar voor zijn. Maar het is logisch dat zo’n project op die manier langer duurt dan wanneer je een aannemer onder de arm neemt.”

125 leden

De komst van de nieuwe lokalen is evenwel noodzakelijk. “We tellen momenteel 125 leden en de oude lokalen waren te klein en bovendien ook afgeleefd”, aldus nog Verspecht. “We moeten nu nog even roeien met de riemen die we hebben en kunnen bijvoorbeeld geen extra materiaal aankopen omdat we er simpelweg geen opbergplaats voor hebben. Maar we kijken uit naar het moment waarop de nieuwbouw volledig klaar is.”

Eén van de trouwe helpers is Open Vld-voorzitter Alen Cilic. “De ruwbouw is voor 70 procent klaar, waarna we aan het dak en de afwerking kunnen beginnen. We proberen elke zaterdag met een select groepje van een vijftal Open Vld’ers de handen uit de mouwen te halen. Een zwaar werkje, maar op die manier vermijden we dat de leden van de Chiro in de koude komen te staan. De subsidie van 60.000 euro die het schepencollege gaf aan de jeugdbeweging was gewoon te weinig om een nieuwbouw te zetten.”