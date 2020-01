Vandalen slaan ruiten nieuwe bushokjes in en trekken verkeersborden uit de grond Robby Dierickx

15u33 0 Steenokkerzeel Tussen Perk en Elewijt hebben vandalen zaterdagnacht een spoor van vernieling getrokken. Ze sloegen onder meer de ruiten van twee bushokjes aan diggelen en trokken her en der verkeersborden uit de grond. “Wie tips heeft over dit crapuul, mag het ons laten weten”, zegt een kwade burgemeester Kurt Ryon (Klaver/N-VA).

Amper een half jaar nadat de nieuwe bushokjes langs de Tervuursesteenweg tussen Perk en Elewijt geplaatst werden, hebben vandalen de ruiten aan diggelen geslagen. Maar dat was niet de enige vandalenstreek. “Er werden in de nacht van zaterdag op zondag namelijk ook verschillende verkeersborden tussen Perk en Elewijt uit de grond getrokken”, laat burgemeester Ryon weten.

Crapuul

“Zielig dat mensen zich hiermee bezighouden. We zijn de laatste jaren alle bushokjes aan het vernieuwen. Ze krijgen een frisse hedendaagse look en dan heb je zo’n crapuul dat het nodig vindt om alles te vernielen. Als mensen iets gezien hebben, mogen ze dat zeker aan de politie melden. De kosten zijn immers voor de gemeente. Een firma komt dit in opdracht van De Lijn herstellen, maar de factuur wordt naar de gemeente gestuurd.”