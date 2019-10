Vandalen slaan opnieuw toe in gemeenteschool Tilia: “Wc’s, tegels, spiegels... Zelfs het plafond en de muren moesten kapot” SHVM RDK

01 oktober 2019

14u06 0 Melsbroek Het plafond, de muren, zelfs de gloednieuwe wc’s van basisschool Tilia in Melsbroek werden in de nacht van maandag op dinsdag compleet vernield. “Om van te huilen”, zegt burgemeester Kurt Ryon.

Dinsdagochtend stond het schoolpersoneel versteld van de ravage die werd aangericht in het jongenstoilet. De wc’s, die pas op 1 september werden geïnstalleerd: stukgeslagen; de spiegels: van de muur gerukt en op de grond gesmeten. Ook enkele tegels moesten eraan geloven. “Zelfs het plafond werd beschadigd”, zegt een verontwaardigde burgemeester Ryon. Alsof dat nog niet genoeg was, lieten de vandalen een fiets beschadigd achter in het toilet.

Aangezien de school gisteren gesloten was, moeten de onverlaten dit weekend of maandag toegeslagen hebben. “Ik vind dit echt om te wenen”, zegt burgemeester Ryon. “Je probeert iets nieuws, je wil kinderen het beste geven en je geeft er veel geld aan uit. En dan krijg je dit.”

Bewust

Voorlopig hebben de slachtoffers nog geen mogelijke verdachte in het vizier. “Maar het is wel duidelijk dat het iemand uit de buurt is. De dader is zeer bewust naar deze plek gekomen en wist goed zijn weg. In de rest van het gebouw werd niets aangetroffen. Gelukkig.”

Momenteel is de politie bezig met een sporenonderzoek.

Maatregelen

De burgemeester meent dat er extra maatregelen moeten getroffen worden. “We denken eraan om nieuwe camera’s en grote hekken te plaatsen. Dat kost weer geld, maar ja, je kan niet anders.”

Ook directrice Mimi Peremans is die mening toegedaan. “Degenen die dit gedaan hebben, geven blijk van zeer weinig respect tegenover ons en de school. We zullen dus inderdaad moeten kijken naar extra maatregelen die we kunnen treffen, want het is niet de eerste keer dat we zulke zaken meemaken.” Afgelopen zomer werden immers enkele vuilnisbakken voor de refter van de school in brand gestoken.

Voorlopig werd niemand aangehouden.