Van verjaardagscadeau tot echte thriller: Peter Verbeeck (51) werkt 10 jaar aan ‘De Vakantiefoto’ Steenokkerzeelnaar wil in toekomst wel nog een toneelstuk schrijven Robby Dierickx

08 oktober 2019

17u38 0 Steenokkerzeel Wat tien jaar geleden als een ludiek verjaardagscadeau begon, is nu uitgemond in een echte thriller. Met ‘De vakantiefoto’ maakt Steenokkerzeelnaar Peter Verbeeck (51) immers zijn debuut als auteur. “Het eerste deel van het verhaal was een cadeau voor een vriend, maar jaren later begon het te kriebelen om het verhaal helemaal af te werken”, aldus de auteur.

Dat hij zich vandaag officieel auteur mag noemen, had Peter Verbeeck uit Steenokkerzeel tien jaar geleden nooit durven dromen. Toen schreef hij nochtans de eerste letter van zijn boek, dat later ‘De Vakantiefoto’ als titel zou krijgen. “Maar het ging tien jaar geleden louter om een ludiek verjaardagscadeau voor een kameraad die graag literaire thrillers leest”, vertelt de Steenokkerzeelnaar. “Ik pende een verhaal neer en liet er later een klein boekje als geschenk van maken.”

Maar aangezien het om een onafgewerkt verhaal ging, bleef het bij Peter Verbeeck wel jarenlang kriebelen om een vervolg aan het boekje te breien. “Het is evenwel nooit mijn bedoeling geweest om een auteur te worden, maar ik vond het zonde dat ik met een onafgewerkt verhaal bleef zitten”, gaat de Steenokkerzeelnaar verder. “Jaren later besloot ik dan ook opnieuw in de pen te kruipen om het tweede deel uit te schrijven. Vandaag, tien jaar nadat de eerste letter van het boek op papier verscheen, is mijn thriller eindelijk klaar.”

Het verhaal gaat over een personage dat een niet al te spannend leven leidt, tot er allerlei zaken gebeuren. “Misschien valt er zelfs een dode”, geeft de auteur al een tipje van de sluier. “De titel verwijst trouwens naar het eerste deel van het verhaal, dat eindigt met een auto-ongeval. Het personage beeldt zich dat moment in alsof het een vakantiefoto is.”

Toneelstuk

De auteur benadrukt dat het waarschijnlijk bij dit ene boek zal blijven. “Zo’n thriller schrijven vraagt immers enorm veel tijd en ik heb heel wat andere hobby’s waarin ik redelijk wat van mijn vrije tijd steek (lacht). “Ik denk er evenwel aan om op termijn een toneelstuk te schrijven. Ik was namelijk lange tijd toneelspeler en werk nu achter de schermen bij de Steenokkerzeelse kindertoneelvereniging De Komediantjes. Daar verzorg ik onder meer de regie en het decor. Het schrijven van een echt toneelstuk past dus al iets meer bij één van mijn hobby’s (lacht).”

‘De Vakantiefoto’ is te koop op www.bol.com en kan ook uitgeleend worden in de bibliotheek van Steenokkerzeel.