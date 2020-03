Uitslaande brand verwoest dressing in woning SHVM

04 maart 2020

12u26 0 Steenokkerzeel Op de Tervuursesteenweg in Perk is woensdagmiddag een hevige brand ontstaan in een woning. Er vielen geen gewonden.

Het incident vond plaats rond 11 uur. Een overbuurvrouw van de bewoonster belde de brandweer ongerust op nadat ze vlammen uit de dressing van de dame zag komen. “Zelf had ik niet meteen door wat er aan de hand was”, zegt de bewoonster. “Mijn poetsvrouw trok me van de trap en zei dat ik niet naar boven mocht komen. Het hele huis hing onder de rook.” Een werknemer van de garage in de straat snelde meteen te hulp en probeerde de vlammen te doven met een brandblusapparaat vanop een ladder. “Toen ik buiten was, merkte ik pas op wat er gaande was. Ik schrok me dood.”

De brandweer kreeg het vuur snel onder controle. “De kans zit er in dat ik nieuwe kleding zal moeten kopen.” De oorzaak is nog niet gekend.