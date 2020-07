Uitbaters starten eigen pop-upzomerbar omdat ze dit jaar niet op festivals kunnen staan Robby Dierickx

15 juli 2020

16u33 6 Steenokkerzeel Normaal zouden Jan en Frieda uit Wingene een hele zomer lang het land doorkruisen van festival naar festival met hun Coffeebaronwheels, maar door het coronavirus dreigde het een dramatische zomer te worden. Tot ze op een terrein naast de woning van de ouders van Frieda in Steenokkerzeel een eigen pop-upzomerbar mochten opstarten. Mede dankzij hun Perkse schoondochter Margot Janssens (23).

“Mijn schoonouders runnen al sinds 2007 de koffiebar Coffeebaronwheels en staan elke zomer op heel wat festivals”, vertelt Margot. “Maar door de uitbraak van het coronavirus zagen ze al die evenementen door hun neus geboord. Plots kregen we het idee om de zomer te redden door een pop-upzomerbar op te richten. Dankzij de ouders van mijn schoonmoeder hebben we een open terrein naast hun woning in de Wijngaardstraat in Steenokkerzeel gevonden. Sinds 5 juli is de ‘Strobar’ open en is iedereen welkom.”

Coronaproof

Behalve koffie wordt er ook bier, wijn, sangria en frisdrank geserveerd. Wie een stukje taart of een ijsje wil, komt er ook aan zijn trekken. De Perkse Margot Janssens staat er mee achter de toog. “Het is al heel druk geweest”, klinkt het. “We hebben de verschillende banken op een grote afstand van elkaar geplaatst, zodat iedereen in zijn eigen bubbel kan blijven zitten. Op die manier houden we alles veilig.”

De Strobar blijft tot eind augustus op het terrein in de Wijngaardstraat staan en is elke dag open van 13 tot 20 uur. Bij regenweer blijft de bar gesloten.