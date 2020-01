Twee metaaldieven op heterdaad betrapt in containerpark SHVM

29 januari 2020

De lokale politie Kampenhout-Steenokkerzeel-Zemst is er afgelopen vrijdagavond in geslaagd om twee dieven op heterdaad te betrappen nadat agenten onregelmatigheden in het containerpark van Steenokkerzeel opmerkten. Het duo zag er geen graten in om wat metaal en ijzerwaren mee te nemen. “Gelukkig was onze ploeg snel ter plaatse en konden de dieven onmiddellijk gevat worden”, zegt korpschef Filip Van Steenberghen. De twee werden ondertussen voorgeleid bij de onderzoeksrechter. Welke straf hen boven het hoofd hangt, is nog niet geweten.