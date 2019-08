Twee jaar nadat broodautomaatdieven gevat werden, wacht bakker nog steeds op nieuws: “Onbegrijpelijk dat dit zo lang duurt” Robby Dierickx

06 augustus 2019

16u40 16 Steenokkerzeel In oktober is het twee jaar geleden dat drie dieven op heterdaad betrapt werden toen ze in Perk een broodautomaat van bakker Frank Kemps aan het openbreken waren. Vandaag wacht de bakker echter nog steeds op meer nieuws over de zaak. “Hoe kan dit zo lang duren? Van de 25.000 euro aan schade zag ik nog geen cent terug.” Volgens het parket is het onderzoek inmiddels afgerond.

Al zowat vijf jaar wordt bakker Frank Kemps uit Steenokkerzeel geteisterd door dieven die zijn broodautomaten openbreken. In augustus 2014 werden de eerste feiten vastgesteld in Kampenhout. Nadien was het nog meermaals prijs. Maar twee jaar geleden kwam er plots schot in de zaak, want nadat in enkele dagen tijd drie automaten in Perk opengebroken werden, besloot politiezone KASTZE (Kampenhout-Steenokkerzeel-Zemst) uitvoerig te patrouilleren in de omgeving van de broodautomaten. Met succes, want eind oktober 2017 werden drie daders op heterdaad betrapt toen ze een automaat aan het openbreken waren langs de Vilvoordsesteenweg in Perk. De bakker was opgelucht dat de daders eindelijk gevat waren en daarom besloot hij de agenten te trakteren op een Bretoense appeltaart.

Standaard antwoord

Maar vandaag is hij stilaan zijn geloof in het gerecht kwijt. “We zijn ondertussen bijna twee jaar later en nog steeds is er geen nieuws over de zaak”, betreurt Frank Kemps. “Meermaals vroegen mijn advocaat en ikzelf aan het parket hoe ver men met het onderzoek staat. We kregen steeds een standaard antwoord dat het onderzoek nog lopende is. Onbegrijpelijk. De drie werden op heterdaad betrapt toen ze aan één van mijn broodautomaten aan het prutsen waren. Zoveel onderzoek is er dan toch niet meer nodig? Voor de agenten van KASTZE, die uitstekend werk leverden om de daders te betrappen, is dit eveneens een slag in het gezicht. Ze doen hun werk voortreffelijk, maar de opvolging laat op zich wachten.”

25.000 euro schade

Het parket Halle-Vilvoorde laat weten dat het onderzoek net afgerond werd en dat de zaak in het najaar voor de raadkamer komt. Doordat dit alles al twee jaar op zich laat wachten, heeft de bakker nog steeds geen schadevergoeding gekregen. “De dieven richtten in totaal voor zowat 25.000 euro aan schade aan”, weet Kemps. “Nog geen cent kreeg ik terug. In het verleden werden ook al dieven gevat en toen kreeg ik wel een deel van de schade terug. Maar nu gaat het om maar liefst 25.000 euro. Dat is toch niet min? Ik hoop dan ook dat dit eindelijk afgerond kan worden.”

Sinds de dieven op heterdaad betrapt werden, bleef bakker Frank Kemps gespaard van inbraken in zijn broodautomaten.