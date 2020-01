Twee broodautomaatinbrekers krijgen werkstraf, derde beklaagde veroordeeld tot 15 maanden cel Wouter Hertogs en Robby Dierickx

16u36 0 Steenokkerzeel Twee mannen zijn veroordeeld tot een werkstraf van 120 uur voor het openbreken van verschillende broodautomaten langs de Vilvoordsesteenweg in Perk eind oktober 2017. Een derde man krijgt een celstraf van 15 maanden. Bij bakker Frank Kemps kwamen ze twee opeenvolgende nachten langs. Hij krijgt een schadevergoeding voor de geleden schade.

In oktober 2017 werden drie mannen op heterdaad betrapt toen ze een broodautomaat van bakker Frank Kemps langs de Vilvoordsesteenweg in Perk aan het openbreken waren. Dat de drie betrapt konden worden, was het gevolg van verhoogd politietoezicht in de Steenokkerzeelse deelgemeente. Die extra politiepatrouilles kwamen er nadat in één week tijd maar liefst drie broodautomaten van Frank Kemps in Perk opengebroken werden. Daarnaast werden ook bakkerijen in Kampenhout en Willebroek het slachtoffer. De nummerplaten van voertuigen die in de omgeving van de bakkers reden werden gecontroleerd op de camera’s en zo kwam men bij de wagen van een van de drie uit.

Invalide

Uiteindelijk konden de drie daders opgepakt worden. Twee onder hen gaven toe betrokken te zijn bij de feiten. Zij kregen een werkstraf van 120 uur. Indien ze deze niet uitvoeren binnen een termijn van een jaar wacht hen een vervangende gevangenisstraf van 15 maanden. Alleen derde beklaagde Kevin V.L. bleef erbij dat hij er niets mee te maken had. “Bij vier ervan was hij niet aanwezig, enkel bij de laatste was hij toevallig aanwezig maar heeft hij niets gedaan”, aldus zijn advocaat. De rechter geloofde dit niet en veroordeelde hem ook. Omdat hij invalide is vond de rechtbank het niet opportuun om hem een werkstraf te geven, aangezien hij deze niet zou kunnen uitvoeren door zijn medische toestand. Daarom werd een effectieve celstraf van 15 maanden uitgesproken.

“Uiteraard ben ik opgelucht dat ze hier niet zomaar mee wegkomen. Hopelijk komen ze nu tot inkeer en laten ze mijn broodautomaten, maar ook die van mijn collega’s, met rust” Slachtoffer Frank Kemps

Mild

Ook moet het trio opdraaien voor de geleden schade. Hoeveel de schadevergoeding bedraagt is nog niet bekend. Slachtoffer Frank Kemps hoopt vooral dat hij de kosten van de geleden schade terugbetaald zal krijgen. “Het ging toch om zowat 18.000 euro die ik moest betalen om mijn broodautomaten telkens te laten herstellen”, reageert de bakker uit Steenokkerzeel. “Het zou maar wat logisch zijn dat zij voor die kosten moeten opdraaien.” Daarnaast is de bakker tevreden dat de daders ook een straf kregen. “Al is een werkstraf van 120 uur misschien wat mild voor al het politiewerk dat in dit dossier gestoken werd”, vindt hij. “Maar uiteraard ben ik opgelucht dat ze hier niet zomaar mee wegkomen. Hopelijk komen ze nu tot inkeer en laten ze mijn broodautomaten, maar ook die van mijn collega’s, met rust.”Het trio kan nog in beroep gaan tegen het vonnis. Hiervoor hebben ze 1 maand de tijd.