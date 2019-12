Trio riskeert werkstraf van 200 uur voor openbreken broodautomaten Bakker werd 3 keer slachtoffer: “Financiële kater én kopzorgen” Wouter Hertogs Robby Dierickx

11 december 2019

17u08 1 Steenokkerzeel Drie mannen riskeren een werkstraf van 200 uur voor het openbreken van verschillende broodautomaten langs de Vilvoordsesteenweg in Perk eind oktober 2017. Bij bakker Frank Kemps kwamen ze twee opeenvolgende nachten langs. Hij eist nu een schadevergoeding van 18.000 euro voor de geleden schade.

In oktober 2017 werden drie mannen op heterdaad betrapt toen ze een broodautomaat van bakker Frank Kemps langs de Vilvoordsesteenweg in Perk aan het openbreken waren. Dat de drie betrapt konden worden, was het gevolg van verhoogd politietoezicht in de Steenokkerzeelse deelgemeente. Die extra politiepatrouilles kwamen er nadat in één week tijd maar liefst drie broodautomaten van Frank Kemps in Perk opengebroken werden. Daarnaast werden ook bakkerijen in Kampenhout en Willebroek het slachtoffer. De nummerplaten van voertuigen die in de omgeving van de bakkers reden werden gecontroleerd op de camera’s en zo kwam men bij de wagen van een van de drie uit. Uiteindelijk konden de drie daders opgepakt worden.

Gepeperde rekening

Toen de bakker het nieuws kreeg dat agenten van de zone KASTZE de daders konden vatten, was hij dan ook door het dolle heen. “Zo’n diefstallen bezorgen me namelijk niet alleen een financiële kater, maar ook een pak kopzorgen”, aldus de bakker. “De automaten moesten telkens hersteld worden, waar heel wat (administratief) werk bij komt kijken. Bovendien is zo’n herstelling niet goedkoop. Voor die drie diefstallen schat ik de geleden schade op 18.000 euro zonder btw.” Een gepeperde rekening dreigt dus voor de drie daders. Joeri V. wond er ter zitting geen doekjes om. “Ik was daarbij betrokken. Ik ben dan ook bereid om die schadevergoeding te betalen...als die andere twee ook hun verantwoordelijkheid nemen en meebetalen”, klonk het. Medebeklaagde Jordan N. sprak bij monde van zijn advocate eenzelfde taal. “Het was een enorme stommiteit. Hij -en zijn twee vrienden ook trouwens- gebruikten indertijd veel cocaïne en om dit te bekostigen hebben ze die automaten ‘gekraakt’”, pleitte ze. Eerder had N. al tegen de politie toegegeven dat hij op zijn 16e al dergelijke diefstallen had gepleegd en hij ‘zijn kennis had doorgegeven’. Alleen derde beklaagde Kevin V.L. bleef erbij dat hij er niets mee te maken had. “Bij vier ervan was hij niet aanwezig, enkel bij de laatste was hij toevallig aanwezig maar heeft hij niets gedaan”, aldus zijn advocaat. Allen vroegen ze een werkstraf.

Vol strafblad

Ook het parket had dit voorstel in petto. “Deze drie mannen hadden ten tijde van de feiten niet veel omhanden en eigenlijk is er sindsdien niet veel veranderd. Natuurlijk volgen ze -eens ze de dagvaarding gekregen hebben- plots een cursus of hebben ze bijna werk maar dit moeten we met een korreltje zout nemen. Laat hen dan maar werken voor de maatschappij. Ik vorder een werkstraf van 200 uur.” Slachtoffer Frank Kemps vindt dat een streng signaal nodig is. “Eén van de drie daders heeft al 28 veroordelingen voor de politierechtbank en 6 voor de correctionele rechtbank, waaronder verschillende inbraken in automaten, achter zijn naam staan. Hoog tijd dus dat die man zwaar gestraft wordt”, besluit het slachtoffer. Of het zo ver komt weten we op 15 januari.