Traiteur maakt cake voor scholen nadat hij met eten blijft zitten door afgelaste culinaire wandeling Robby Dierickx

16 maart 2020

13u31 0 Steenokkerzeel De leerlingen die de komende dagen opgevangen worden in de verschillende scholen in groot-Steenokkerzeel kunnen vanaf dinsdag smullen van cake die door traiteur Kokoen in Perk gemaakt werd. Koen Devolder en Ula Sikorska bleven namelijk met heel wat ingrediënten zitten nadat de gemeentelijke culinaire wandeling zondag geannuleerd werd als gevolg van het coronavirus.

“De gemeente had ons gevraagd om tijdens die culinaire wandeling langs het parcours drie standjes op te bouwen met lokale producten, dus we hadden vorige week al heel wat ingrediënten gekocht”, vertelt Koen Devolder van traiteur Kokoen. “Toen we te horen kregen dat de wandeling door het coronavirus afgelast werd, dreigden we dus heel wat voeding weg te moeten gooien. Om dat te vermijden, beslisten we cake te bakken voor alle kinderen die de komende dagen in de scholen in groot-Steenokkerzeel opgevangen worden.”

Maandag bakte de traiteur de cakes, dinsdag worden ze in de verschillende scholen geleverd.