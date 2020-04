Traiteur André Claessens verdeelt Greta’s 466 potjes pudding: “Een godsgeschenk” Eind goed, al goed SHVM RDK

17 april 2020

14u31 16 Steenokkerzeel De 466 potjes pudding van Greta Van Win (53) uit Perk worden vrijdag dan toch verdeeld. Niet door Greta zelf, maar door traiteur André Claessens uit Nossegem, die haar donderdagavond contacteerde. “Ik ontving een massa aan berichten”, zegt Greta.

Nadat Greta Van Win donderdag in onze krant getuigde over hoe ze verweesd achterbleef met 466 potjes pudding, toen de politie haar verbood om de potjes rond te brengen in het kader van de coronamaatregelen, stond Greta’s telefoon naar eigen zeggen niet stil. “Ik ontving een massa aan berichten en telefoons. Echt niet normaal. Mensen boden me een camionette aan. Er was ook een limousinebedrijf dat aanbood om met mij rond te rijden.”

Ook traiteur André Claessens las het verhaal van Greta en besliste om haar te contacteren. Hij stelde voor dat hij de potjes pudding zou verdelen, in naam van Greta. “Ik zag dat Greta haar 466 potjes pudding in de vuilnisbak dreigde te moeten gooien en daarom helpen wij haar nu een handje”, vertelt André. “Wij leveren bij senioren in thuissituatie en bij hulpverleners. Zelf hebben we ook een aantal initiatieven. Zo brengen we wekelijks heel wat lekkers naar helden van de zorg. We volgden haar initiatief al enkele dagen op en zagen we dat Greta niet meer mocht leveren. Wij leveren zelf dagelijks 600 maaltijden in haar regio en stelden haar daarom voor om haar pudding mee te nemen.”

Godsgeschenk

Zo gezegd, zo gedaan. Vrijdagmiddag om 13.30 uur belde André aan bij Greta, om vervolgens de puddinkjes rond te brengen bij de lokale politie Zaventem, woonzorgcentra Sint-Antonius, Trappeniers, Onze-Lieve-Vrouw van Lourdes in Erps Kwerps en Ter Burg in Nossegem. Daarbij deelde André affiches uit waarop ook Greta vermeld staat. “Op die manier komen ze toch nog terecht bij de mensen die het verdienen. Aangezien we zelf maaltijden aan huis leveren, weten we hoe hard de zorgverleners aan het werk zijn. Ik denk dat het hen geweldig zal smaken.”

“André’s telefoontje was voor mij een openbaring”, vertelt Greta opgelucht. “Ik zat echt in de put en met de handen in het haar. Dit is een godsgeschenk. Ik ben hem zo dankbaar.”