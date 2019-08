Tot 1 jaar cel voor Colruyt-dieven WHW

14 augustus 2019

12u00 0 Steenokkerzeel Twee Roemeense vrouwen en een Roemeense man zijn veroordeeld tot gevangenisstraffen tot 1 jaar cel voor verschillende winkeldiefstallen in Colruyt-vestigingen.

Het trio ging steeds op dezelfde manier te werk. De twee vrouwen spraken aan de kassa’s een winkelbediende aan en beweerden dat ze een bepaald product niet konden vinden in de winkel. Terwijl de winkelbediende hen toonde waar ze het desbetreffende product konden vinden, ging hun mannelijke kompaan ervandoor met een groot aantal sigaretten en scheermesjes.

Op die manier sloegen ze toe in verschillende Colruyt-vestigingen in Vlaams-Brabant. De interne beveiligingsdienst van Colruyt verspreidde het signalement van de drie in alle winkels. Het systeem werkte perfect, want toen ze opdoken in de Colruyt-vestiging in Steenokkerzeel werden ze meteen herkend door het personeel. De drie hadden al snel door dat ze in de gaten werden gehouden en vertrokken zonder buit, maar konden uiteindelijk door de politie ingerekend worden. Beide vrouwen, van wie er één nog in voorlopige hechtenis zit, waren aanwezig op hun proces maar de mannelijke verdachte daagde niet op. Hij kreeg een effectieve gevangenisstraf van een jaar, terwijl de vrouw die in voorlopige hechtenis zit, ook een celstraf van een jaar kreeg maar dan met uitstel. De tweede vrouw kreeg een werkstraf van 120 uur.