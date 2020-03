Toch een mogelijkheid om handgels Konings NV te verspreiden? “De douane versoepelde de procedures en voorziet toleranties” Margo Koekoekx

29 maart 2020

20u51 0 Steenokkerzeel FOD Financiën versoepelt de maatregelen omtrent het vervaardigen van ontsmettingsalcohol voor handgels. Vrijdag liep drankenafvuller Konings NV nog de kans een FOD Financiën versoepelt de maatregelen omtrent het vervaardigen van ontsmettingsalcohol voor handgels. Vrijdag liep drankenafvuller Konings NV nog de kans een boete te krijgen van 2 miljoen euro . Dit wanneer ze hun zelfgemaakte ontsmettingsgels die ze volledig naar het recept van WHO (World Health Organization) maakten zouden verspreiden.

“Wij mochten ons product niet verdelen omdat de alcohol niet gedenatureerd is. Dat deden wij bewust niet omdat dat volgens het WHO niet ten goede komt van de huid. Bij verspreiding van ons product liepen we kans op een boete van 2 miljoen euro”, legt CEO Joris Brams uit. Ze hebben 100.000 flessen van 70 cl aan inkoopprijs klaar staan.

Hun kreet viel niet in dovemansoren. FOD Financiën bekeek het probleem en versoepelde zondag 29 maart de regels hieromtrent. Op de website staat extra uitleg voor leveranciers en producenten met vragen hierover. Apothekers mogen dit in elk geval. Daarnaast mogen bedrijven met de juiste vergunning deze gels vervaardigen of ze leveren aan bedrijven die wél de juiste vergunning en toelating bezitten.

Vergunning

“Wie op correcte wijze handgels aanmaakt, kan deze vrij van accijnsbelasting leveren op de markt en ter beschikking stellen van apotheken en bedrijven. Maar we blijven waakzaam voor misbruik waardoor andere gevaren voor volksgezondheid zouden ontstaan”, laat Francis Adyns, Woordvoerder van de Voorzitter FOD Financiën Diensten weten.

Die S400 vergunning kunnen entrepothouders ‘alcohol en alcoholhoudende dranken’ aanvragen bij FOD Volksgezondheid, DG Leefmilieu, samen met een tijdelijke toelating ‘biociden’.