Toch een festival deze zomer: feesten op Paradise City doe je gratis vanop een ‘bubbelvlot’ Robby Dierickx

18 juni 2020

17u58 7 Steenokkerzeel Terwijl alle festivals komende zomer afgelast zijn, komt Paradise City in het Vlaams-Brabantse Perk met een intieme editie. Zo zal er op 1 en 2 juli op een ‘bubbelvlot’ gedanst kunnen worden. Het festival is bovendien gratis, maar slechts 200 festivalgangers zijn welkom.

Net als alle andere festivals moesten de organisatoren van Paradise City in het kasteeldomein Ribaucourt in Perk hun zesde editie annuleren als gevolg van het coronavirus. “Maar met een beperkt publiek, een riante slotgracht, een 25-tal vlotten en veel goede wil kunnen we toch festivalgangers uitnodigen”, klinkt het bij de organisatie. Concreet kunnen op woensdag 1 en donderdag 2 juli telkens 200 gelukkigen dansen vanop een op het water dobberend 8-persoons bubbelvlot. Op beide dagen komen telkens drie deejays plaatjes draaien. Opvallend: het festival is volledig gratis. Slechts 50 personen – 25 per festivaldag – kunnen een ticket bemachtigen en mogen elk zeven vrienden uit hun eigen sociale bubbel meenemen naar Perk. Iedereen kan zich hier inschrijven en de 50 winnaars zullen willekeurig worden geloot.

Ecologisch festival

Om haar naam van ecologisch festival waar te maken, werkt Paradise City samen met Audi. Het automerk zal een installatie op zonne-energie installeren zodat Paradise City honderd procent op groene stroom kan draaien.

Wie naast een festivalticket grijpt, zal thuis alsnog kunnen feesten. Dankzij een digitaal platform kan iedereen plaatsnemen in virtuele bootjes, waardoor ze ei zo na hetzelfde beleven als de 200 gelukkigen in Perk.