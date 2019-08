Tijdelijke parking MS Center botst op njet van provincie: bouwwerken minstens half jaar vertraagd Robby Dierickx

01 augustus 2019

10u20 0 Steenokkerzeel De eerstesteenlegging van het nieuwe gebouw van het MS Center in Melsbroek is met minstens een half jaar vertraagd. Het MS Center heeft immers haar bouwaanvraag ingetrokken nadat de provincie een negatief advies gaf. Met de bouw zelf zijn er geen problemen, wel met de tijdelijke parking. Die zou in bosgebied komen, wat volgens de provincie niet mag. Het ziekenhuis zoekt een alternatief.

Omdat het nieuwe gebouw van het MS Center op de huidige parking komt, moest de directie op zoek naar een locatie om tijdens de bouwwerken – die zowat vijf jaar in beslag zullen nemen – 120 à 150 wagens van bezoekers en personeel te kunnen stallen. Met het Agentschap Natuur en Bos werd een akkoord bereikt om een terrein aan de uithoek van het Floordambos en vlak bij Vrije kleuterschool De Zandkorrel als tijdelijke parking in te richten. De voorwaarde was dat het MS Center nadien het terrein zou reinigen en heraanleggen. Natuur en Bos zette daarop het licht op groen.

Maar de provincie ziet dat anders. “De tijdelijke parking is strijdig met de planologische bestemmingsbepalingen voor het bosgebied”, valt er in het advies te lezen. Met andere woorden: de parking mag niet in bebost gebied komen. Daarnaast wijst de provincie in haar advies op de huidige problemen rond de parkeerafwikkeling. Na de bouwwerken zullen die problemen verholpen zijn, maar tijdens de werkzaamheden zouden ze alleen maar verergerd worden. “Daarom is de realisatie van het totaalproject onlosmakelijk verbonden met het uitwerken van een haalbare oplossing voor het parkeren”, luidt het. Om die reden geeft de provincie een ongunstig advies over de bouwaanvraag.

Alternatief zoeken

“We hebben dan ook beslist om de aanvraag in te trekken”, zegt Eric Vanderheyden, algemeen directeur van het MS Center. “Op bouwtechnisch vlak waren er geen opmerkingen, alleen rond de tijdelijke parking waren er bezwaren. Omdat een deel ervan in bos- en waardevol natuurgebied ligt, is het juridisch-technisch niet mogelijk om er een tijdelijke parking in te richten. Er zit dus niets anders op dan een alternatief te zoeken. De eerste contacten zijn inmiddels gelegd. We hopen de bouwaanvraag in september te kunnen indienen. Nadien moeten we uiteraard nog de hele procedure doorlopen.”

De directeur hoopte dit jaar nog de eerste steen van de nieuwbouw te leggen, maar ziet dat plan nu in het water vallen. “Ik verwacht dat we een half jaar zullen verliezen”, klinkt het. “Maar aangezien er nu geen opmerkingen over de bouw zelf waren, verwacht ik weinig problemen met de bouwaanvraag indien we een alternatieve locatie voor de parking vinden. Midden volgend jaar zouden we dan toch de eerste steen moeten kunnen leggen.”

36 miljoen

In het vernieuwde ziekenhuis daalt het aantal kamers van 120 naar 104, maar alle kamers zullen een badkamer hebben. Daarnaast bouwt Z.ORG Kortenberg een psychiatrisch verzorgingstehuis voor 66 bewoners en komen er ook 18 assistentiewoningen op de site. Tot slot komt er een ondergrondse parking met 182 plaatsen. De totale kostprijs van het nieuwe ziekenhuis bedraagt 36 miljoen euro zonder btw. De bouw van het psychiatrisch verzorgingstehuis zit niet in die kosten berekend.