Ticketverkoop gemeenschapscentra De Corren, De Linde en ’t Kwadrant start zaterdag RDK

13 juni 2019

09u32 2

Nu zaterdag start de online ticketverkoop voor het nieuwe cultuurseizoen in gemeenschapscentra De Corren in Steenokkerzeel, ’t Kwadrant in Diegem en De Linde in Haren. Om 10 uur gaan de KOMEE-pakketten van minimaal drie voorstellingen in de verkoop op de websites van de drie gemeenten. Dit pakket geeft de cultuurliefhebbers 15 procent korting en is geldig voor de meeste avondvoorstellingen in de drie gemeenschapscentra. Op maandag 17 juni worden de KOMEE-pakketten ook aan de loketten in de drie gemeenten verkocht. De losse verkoop van de tickets – zowel online als aan de loketten – start op maandag 24 juni.