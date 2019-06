Tervuursesteenweg eind deze maand dikke week volledig afgesloten Robby Dierickx

14 juni 2019

08u31 0 Steenokkerzeel Van maandag 24 juni tot en met dinsdag 2 juli wordt de Tervuursesteenweg tussen Perk en Elewijt volledig afgesloten voor asfalteringswerken. Daarmee loopt de aanleg van vrijliggende fietspaden op z’n einde.

Begin november startte een aannemer met de aanleg van vrijliggende fietspaden tussen het centrum van Perk en de grens met Elewijt. Sindsdien is er alleen verkeer richting Perk toegestaan. Wie naar Elewijt wil, moet een omleiding volgen via de Hoogstraat en de Kampenhoutsesteenweg. Maar op 24 juni wordt de steenweg in beide richtingen afgesloten voor de asfalteringswerken. Het gaat om het gedeelte tussen de Hoogstraat en het centrum van Perk. In tegenstelling tot automobilisten – die een omleiding via de gewestwegen zullen moeten volgen - zullen fietsers en voetgangers wel door kunnen. Bussen van De Lijn volgen een omleiding via de Hoogstraat en de Kampenhoutsesteenweg.

Op woensdag 3 juli wordt teruggekeerd naar de huidige situatie waarbij alleen het verkeer richting Perk door mag. Na het bouwverlof wordt de laatste hand aan het volledige traject gelegd, waarna de steenweg volledig open kan.