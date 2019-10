Terug van (even) weggeweest: Jan Van hoof maakt rentree in gemeenteraad Robby Dierickx

31 oktober 2019

14u38 0 Steenokkerzeel Bijna een jaar moest Jan Van hoof (Groen) de Steenokkerzeelse gemeenteraad missen, maar nu is hij terug van weggeweest. Nadat Groen-kopman Bart Verstockt wegens een verhuis uit de gemeenteraad stapte, kreeg Van hoof opnieuw een zeteltje. “Ik ga me de komende vijf jaar opnieuw voor de volle honderd procent smijten”, klinkt het vastberaden.

Twaalf jaar lang zetelde Jan Van hoof in de Steenokkerzeelse gemeenteraad. Eerst voor LVB en nadien voor Open Vld. In de vorige legislatuur was Van hoof in de eerste drie jaar schepen, maar na een intern dispuut stapte hij in 2016 uit Open Vld. De laatste twee jaar van die legislatuur zetelde hij dan ook als onafhankelijke. In de aanloop naar de verkiezingen van oktober vorig jaar trok Van hoof naar oppositiepartij Groen. Met 109 voorkeurstemmen werd hij er echter pas zesde opvolger. “Voor mij waren de verkiezingen een teleurstelling, ondanks dat de partij het voortreffelijk deed en van één naar drie zetels ging”, blikt Van hoof nog even een jaar terug in de tijd. “Na 14 oktober had ik me er dan ook bij neergelegd dat mijn verhaal in de gemeenteraad afgelopen was.”

Annemie Aelvoet

Maar toch mocht Van hoof vorige week donderdag opnieuw de eed als gemeenteraadslid afleggen. Groen-kopman Bart Verstockt is namelijk verhuisd uit Melsbroek en moest daarom zijn ontslag indienen. Eerste opvolger Patrick Debeyter zetelt al in de gemeenteraad en tweede opvolger Annemie Aelvoet (de zus van gewezen minister Magda Aelvoet, red.) overleed begin vorige week plots. “De andere opvolgers gaven aan het mandaat niet op te willen nemen, waardoor in mijn richting gekeken werd. Ik ga me dan ook voor de volle honderd procent smijten. Niet alleen omdat ik me volledig wil inzetten voor de gemeente, maar ook ter ere van Annemie. Daarnaast wil ik hiermee ook het fantastische werk van Bart Verstockt voort zetten.”