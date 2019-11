Ter Ham krijgt huursubsidie van 154.000 euro om twee extra klasjes in te richten Robby Dierickx

25 november 2019

Vrije Basisschool Ter Ham in Steenokkerzeel krijgt van kersvers minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) 154.771,74 euro huursubsidies. Die financiële input komt niet alleen de school, maar vooral vijftig leerlingen ten goede. “Deze investering is heel welkom”, zegt Kurt Ryon (Klaver/N-VA), burgemeester en schepen van Onderwijs. “Als gemeente zetten wij serieus in op het lager onderwijs in onze dorpen. Maar elke steun van hogerhand is meer dan welkom. Zo kunnen de leerlingen rekenen op een goed dak boven het hoofd. In totaal gaat het om een subsidie gedurende 18 jaar voor een totaal van 154.771.74 euro.”

De scholen kunnen met het geld extra schoolruimte huren of bestaande schoolinfrastructuur renoveren. De projecten werden geselecteerd op basis van objectieve criteria zoals capaciteitsnood, multifunctionaliteit en duurzaamheid. “Op sommige plaatsen in Vlaams-Brabant is er binnen afzienbare tijd al extra capaciteit nodig”, zegt Weyts. “Met de huursubsidies kunnen we kort op de bal spelen.”

In Ter Ham zal de subsidie aangewend worden om twee nieuwe klasjes in te richten.